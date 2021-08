Almaniyada karantin məhdudiyyətlərinə qarşı icazəsiz aksiya keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Berlində keçirilən aksiyada 78 nəfər saxlanılıb.



Polisin yaydığı məlumata görə, aksiya zamanı 80 -ə yaxın adam nəzarətə götürülüb, 4 polis əməkdaşı yaralanıb.

