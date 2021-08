Azərbaycandan Rusiyaya gedənlərin NƏZƏRİNƏ: Sentyabrın 1-dən... - VİDEO

Sentyabrın 1-dən Azərbaycandan Rusiyaya olan bütün aviareyslərdə yeni giriş qaydaları qüvvəyə minir. Həmin reyslərlə səyahət edən sərnişinlər smartfonlarına "Puteşestvuyu bez COVID-19" mobil tətbiqini yükləməlidirlər. Tətbiqə pasportun skan olunmuş surətini, habelə COVID-19 üçün PCR testinin nəticəsini yükləmək lazımdır.

Metbuat.az "xezerxeber.az"a istinadən xəbər verir ki, lkəmizdən Rusiyaya təyyarə ilə səyahət edənlər üçün yeni giriş qaydaları qüvvəyə minir. Azərbaycandan bu ölkəyə yerinə yetirilən bütün aviareyslərdə yeni giriş qaydaları cari ilin 1 sentyabr tarixindən tətbiq olunacaq.

AZAL-ın nümayəndəsi Nərminə Xəlilova bildirib ki, bu siyahını mobil tətbiq üzərindən rahat şəkildə tapmaq mümkündür. Eyni zamanda aviaşirkətin veb saytında bu klinikaların sıyahısı qeyd olunub. Testdən keçərkən sərnişin Rusiyaya uçduğunu klinikaya mütləq bildirməli və xarici pasport təqdim etməlidir.

Səyahət zamanı telefonunuzda texniki problemlər yarandığı halda, sərnişində PCR-testin kağız nüsxəsi olmalıdır. "Ən yaxın zamanda bu tətbiqdə sərnişinlərin peyvənd olunması barədə məlumatlar da öz əksinin tapacaq",- deyə AZAL rəsmisi əlavə edib.

