Azərbaycanın para-atleti Elvin Astanov Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında qızıl medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, 42 yaşlı idmançı nüvə itələmə növündə bütün rəqiblərindən üstün olub.

O, 8,77 metr nəticə ilə paralimpiya rekordunu da qırıb.

Qeyd edək ki, Azərbaycan komandası daha əvvəl 7 qızıl və 2 bürünc medal əldə edib.

