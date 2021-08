3 saylı Şəhər Klinik Xəstəxanasının həkimi Misirsoltan Eyyubov koronavirusdan vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, həkim bir müddət öncə koronavirus infeksiyasına yoluxubmuş.

Qeyd edək ki, Misirsoltan Eyyubov Şirvanda ağır övliyalardan olan Şeyx Eyyubun nəslindəndir. M.Eyyubov uzun illər ən ağır xəstələrin üz tutduğu və şəfa tapdığı ünvan olub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.