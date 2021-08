Azərbaycanda sürücünün ölümü ilə nəticələnən dəhşətli hadisə - ANBAAN VİDEO

Samux rayonunda piyadanın vurulması ilə nəticələnən yol qəzasının görüntüləri üzə çıxıb.

Metbuat.az-ın verdiyi məlumata görə, müşahidə kamerasının lentə aldığı görüntülərdən bəlli olur ki, 1964-cü il təvəllüdlü Xəlilov Natiq Litfin oğlu idarə etdiyi avtomobili yol kənarında saxlayır.

Bir neçə saniyə sonra "Mercedes" markalı avtomobil yüksək sürətlə adıçəkilən şəxsi vurur və bir neçə metr kənara atır.

Zərbənin təsirindən 57 yaşlı N.Xəlilov aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişir.

Məlumat üçün bildirək ki, hadisə Samux rayonu Çoban Abdallı avtomobil yolunda baş verib. (BAKU.WS)

