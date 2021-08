"Bavariya"nın qapıçısı Manuel Noyer Bundesliqa tarixinə düşüb.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Almaniya millisinin qapıçısı çempionatda 205-ci quru oyununu keçirib.

Bu, “Herta” ilə matçda (5:0) rəsmiləşib.

Noyer Bundesliqa tarixində ən çox quru oyun keçirən qapıçı adına yiyələnib.

O, əfsanəvi Oliver Kanı arxada qoyub. Sonuncunun hesabında 204 quru oyun var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.