Koronavirus səbəbindən konfransların onlayn keçirilməsi daha bir maraqlı olayın kameraya düşməsi ilə nəticələnib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu dəfə Yamaykada müəllimlər dərnəyinin yaradılmasının 27-ci ili münasibəti ilə təşkil olunan konfransda biabırçı anlar yaşanıb.

Müəllimlərdən biri kameranın açıq olduğunu unudaraq sevgilisi ilə cinsi əlaqədə olub. Həmin anlar "Zoom"dakıların ekranında əks olunub.

Metbuat.az milli.az-a istinadən görüntüləri təqdim edir:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.