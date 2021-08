Azərbaycan Tokio-2020 Yay Paralimpiya Oyunlarında 9-cu qızıl medalını qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, qadın cüdoçu Dürsədəf Kərimova 70 kq-dan yuxarı çəki dərəcəsində qızıl medala sahib olub.

O, finalda qazaxıstanlı Zarina Baybatinanı ipponla məğlub edib.

Ölkəmizin aktivində hazırda 11 medal var. Onlardan 9-u qızıl, 2-si isə bürüncdür. Buna baxmayaraq, Azərbaycan bir pillə geriləyərək yenidən 7-ci pillədə qərarlaşıb.

