Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva işğaldan azad olunmuş ərazilərə, Şuşaya səfər edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Mehriban Əliyeva “İnstaqram” səhifəsində səfərlə bağlı paylaşım edib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.