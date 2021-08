Hərbi hissəyə raket hücumu edildi: 40 əsgər öldü, 60 yaralı var - VİDEO

Yəmənin cənubundakı Lahic şəhərində Əl-Aned Hərbi Bazasına raket hücumu həyata keçirilib.

Metbuat.az xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri (BƏƏ) tərəfindən dəstəklənən Cənub Keçid Şurası qüvvələrinin sözçüsü Məhəmməd əl-Nakib yerli mediaya verdiyi açıqlamada hücum nəticəsində ən az 40 əsgərin öldüyünü və 60-dan çox əsgərin yaralandığını bildirib.

Nakib, yaralıların bəzilərinin vəziyyətinin ağır olduğunu və ölənlərin sayının arta biləcəyini qeyd edib.

Yerli mediada hücumun İranın dəstəklədiyi "Husilər" təkilatı tərəfindən təşkil edildiyi bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.