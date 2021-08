Türkiyədə son sutka ərzində koronavirusa yoluxan 255 nəfər ölüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

Bildirilib ki, son 24 saatda COVID-19 infeksiyası ilə əlaqədar 286 425 nəfər test edilib, onların 17 322-nin koronavirus testi pozitiv nəticə verib, 11 396 nəfər sağalıb.

Türkiyədə indiyədək COVID-19-a qarşı birinci, ikinci və üçüncü mərhələ də daxil olmaqla 93 004 856 peyvənd tətbiq edilib. Bunun da 77 faizi birinci mərhələ vaksinasiya olunanlardır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.