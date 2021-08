12 yaşlı uşaq bir anda milyonçu oldu - FOTO

Londonda yaşayan 12 yaşlı Benyamin Ahmed kompüterində hazırladığı 3500 balina qrafikası kolleksiyası üçün NFT sertifikatları sataraq 290.000 funt sterlinq (təxminən 670 min manat) qazanıb.

Metbuat.az xarici KİV-ə istinadən xəbər verir ki, satış "Ethereum" adlı kriptovalyuta ilə edən Benyamin satışdan gələn gəlirləri elə "Ethereum"da saxlayıb.

Maliyyə sahəsində proqramçı kimi çalşan atası İmran hər iki övladının 5-6 yaşlarından kod yazmağa başladığını söyləyib. O, övladının bu uğurdan çox böyük qürur duyduğunu bildirib.

