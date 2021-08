Mətbəə direktoru koronavirusdan vəfat etdi

Bakıda fəaliyyət göstərən “Təknur” mətbəəsinin direktoru Ələkbər Məmmədov vəfat edib.



Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumatı mərhumun dostları bildiriblər.



61 yaşlı Ə.Məmmədovun koronavirus infeksiyasına yoluxmadan dünyasını dəyişdiyi qeyd olunub.



Məmmədov Ələkbər Məhəmməd oğlu 1961-ci ildə Cəbrayıl rayonu Qazanzəmi kəndində dünyaya gəlmişdi. Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru olan Ə.Məmmədov Tibb Univesitetində müəllim işləyirdi. Bakıda fəaliyyət göstərən “Təknur” mətbəəsinin direktoru idi...



Allah rəhmət eləsin!

