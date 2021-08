"Kağız üzərində ailəliyəm, boşanmamışam" - Aparıcı Zümrüd

Aparıcı Zümrüd Bədəlova "Onun sirri" verilişində qonaq olub.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, proqramın aparıcısı Zümrüdə "Həyat yoldaşınızdan onun müflis olduğu üçün ayrılmısınız. Bu doğrudur" sualını verib. Zümrüd isə cavab olaraq boşanmadığını deyib:

"Mən o insanla kağız üzərində hələ də ailəliyəm, boşanmamışam. Soyadım Bədəlovadır. Mən heç vaxt o soyadı götürmədim. Daha doğrusu həmin soyadı mənə vermədilər. Heç "ZAQS"ımın belə harada olduğunu bilmirəm. Hər şey Rusiyada olduğuna görə, mən kağız üzərində hələ də ailəliyəm və 7 ilə yaxındır ki, belə davam edir.

