TƏBİB-dən Ramin Bayramlının villası ilə bağlı AÇIQLAMA

"Son günlərdə bəzi saytlarda və sosial şəbəkələrdə TƏBİB rəhbərliyi ilə bağlı dərc olunan məlumatlar həqiqəti əks etdirmir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə bir açıqlama ilə TƏBİB çıxış edib.

Açıqlamada dəqiq olaraq hansı məlumatların təkzib olunduğu qeyd olunmasa da, bəllidir ki, söhbət TƏBİB sədri Ramin Bayramlının Badamdar qəsəbəsində villa tikdirməsi ilə bağlı xəbərlərdən gedir.

Qurum daha sonra bildirib: "Heç bir ciddi fakta və sənədlərə əsaslanmayan və araşdırılma aparılmadan yayılmış məlumatları təəssüflə qarşılayır və təkzib edirik.

Hamımız üçün önəmli olan pandemiya ilə mübarizə apardığımız bu dövrdə hər kəsdən daha həssas olmağı xahiş edirik”.

