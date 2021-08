“Ermənistan Ombudsmanının Azərbaycan əsgərləri tərəfindən sərhədyanı ərazilərdəki otlaq sahələrinin qəsdən yandırılması xəbəri yalan və böhtandır”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin yaydığı məlumatda deyilir.

“Bu, Ermənistan tərəfinin növbəti informasiya təxribatıdır”, - nazirlikdən bildirilib.

