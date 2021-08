Azərbaycan para-atleti Səid Nəcəfzadə Tokio Paralimpiadasında bürünc medal qazanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, idmançımız uzunluğa tullanma yarışlarında gücünü sınayıb və 7,03 metrlik nəticə göstərib. Yarışın qalibi 7,21 metr göstərici ilə iranlı Amir Xosravani olub.

Qeyd edək ki, Azərbaycanın komandasının hesabında 13 medal var. Onlardan 9-u qızıl, 4-ü isə bürünc medaldır.

