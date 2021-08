Koronavirusa yoluxan it Alp dağlarında sağalıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, "Daisy" adlı ev heyvanının yaşamasına bir neçə həftə qaldığını biləndə ev sahibləri çaşıb qalıblar. Mütəxəssislər iti dağlara aparmağı məsləhət görüblər. Çünki hər bir insanda möcüzəyə ümid var. Məhz bu addımdan sonra, Alp dağlarında tətil edən balaca küçüyün ciyərləri tamamilə təmizlənərək, dadı və qoxu bilmə hissləri də qayıdıb.

