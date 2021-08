Şirvanda güclü partlayış baş verib.

Metbuat.az “Qafqazinfo”ya istinadən xəbər verir ki, hadisə şəhərin Tofiq İsmayılov küçəsində yerləşən çörəkbişirmə sexində qeydə alınıb.

Partlayış zamanı sexdə gecə növbəsində işləyən şəhər sakini, 1977-ci il təvəllüdlü Əliyev Zaur Kamil oğlu həyatını itirib.

Partlayışın hansı səbəbdən baş verdiyi hüquq-mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılır.

Qeyd edək ki, hadisə zamanı sexin qarşısında olan bir avtomobilə də ciddi ziyan dəyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.