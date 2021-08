Məşhur türk müğənni Serdar Ortaç koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az "Hürriyet"ə istinadən xəbər verir ki, müğənni hazırda evində müalicə alır.

Qeyd edək ki, Serdar Ortaç bir neçə ay bundan öncə peyvənd vurdurub.

