Amerika Birləşmiş Ştatlarının, eləcə də dünyanın məşhur aktyoru Ed Asner 91 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 70-80-ci illərdə aktyor kimi fəaliyyətə başlayan Ed Asner, həmçinin animasyon filmlərini də səsləndirib. "Nəsillər", "Zəngin və yoxsul" kimi filmlərdə rol alan aktyor 7 mükafat alıb.

