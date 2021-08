Şəxsi həyatı və paylaşımları ilə gündəmə gələn Türkiyənin xəbər spikeri Buket Aydın artıq işi ilə bağlı diqqət çəkmək istədiyini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, spiker nə qədər çalışsa da onun geyim tərzi işindən daha çox müzakirə olunur. Onun son paylaşımlarında nisbətən açıq geyinməsi sosial media izləyicilərinin marağına səbəb olub.

Qeyd edək ki, spikerin tanınmış iş adamı Emir Sarıgüllə sevgili olduğu deyilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.