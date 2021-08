"İnsanlar sevinir ki, Azərbaycanda əhalinin sayı 10 milyona çatıb. Bu say artımı bizim məhvimizə aparıb çıxarır".

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumunun sədri, kulturoloq Aydın Xan Əbilov deyib.

I Dünya müharibəsini törədənlərə təşəkkürünü bildirən yazçı, baş verən təbii fəlakətləri insan sayının azalmasına səbəb olan faktorlar kimi yüksək qiymətləndirib.

O hətta, insan sayının azalması üçün hətta özünün də intihar edə biləcəyini deyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.