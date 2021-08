“Taliban” Kabildə humanitar məqsədlər üçün zonanın yaradılmasına dair Fransanın təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Taliban”ın sözçüsü Süheyl Şahin açıqlama verib. O bildirib ki, Əfqanıstan müstəqil ölkədir. Müstəqil ölkədə Fransa və ya Böyük Britaniya ilə belə zona yaratmaq doğru deyil.

Qeyd edək ki, Fransa prezidenti Emmanuel Makron Kabildə təhlükəsizlik zonasının yaradılmasını təklif etmişdi.

Anar Türkeş / Metbuat.az

