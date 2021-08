O vaxt Atatürk indi Əliyev və Ərdoğan: Türkiyə düşmənlərinə DİZ ÇÖKDÜRÜR

Hər il 30 avqust tarixi Türkiyədə Zəfər bayramı kimi qeyd olunur. 99 il əvvəl Mustafa Kemal Atatürkün öndərliyi ilə qazanılan bu tarixi Zəfərlə Türkiyə Cümhuriyyətinə aparan yolda mühüm addım atıldı.

Bu barədə Metbuat.az-a özəl açıqlama verən Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi ataşesi, ehtiyatda olan general Yücel Karauz dedi ki, 99 il öncə, Türkiyənin “Dəmir yumruğu” Anadolunu işğal etmək istəyən, Türkiyəni tarixin səhifələrindən silmək istəyənlərin başına elə dəydi ki, onlar uzun müddət bu zərbənin gücünü hiss etdilər.

“30 avqust 1922-ci ildə Dumlupınarda Türkiyə Cümhuriyyətinin qurucusu Mustafa Kemal Atatürkün rəhbərliyi ilə Türkiyə ordusu, yunan ordusunun başını əzdi. Həmin gün 9 sentyabra qədər davam edəcək “Təqib” hərakatı ilə yunan ordusunun dənizə tökülməsinin başlanğıcıdır. 30 avqust zəfəri ilə 1071-ci ildə Anadolunu yurd edən türkün torpaqlarından bütün düşmənləri, bütün əcnəbi əsgərləri qovuldu. Bu gün milli dirçəliş, var olmaq, mübarizəni özünə güc bilərək, imperializmin qarşısına sədd çəkdi. 30 avqust “|Sevr” anlaşmasını cırıb, parçalayaraq, xalqı ilə birləşən bir ordu, həmçinin Yaxın Şərq, Orta Asiya və Afrikadakı xalqların müstəmləkə rejimlərinə qarşı azadlıq mübarizəsinə qalxmaları üçün üfüqdə bir ümid oldu”.

1922-ci il 30 avqust zəfərindən sonra 1923-cü ildə Türkiyə Cümhuriyyətinin qurulması ilə yeni bir dövrün başlandığını xatırladan general qeyd etdi ki, 99 il öncə qazanılan avqust zəfərindən ilhamlanan Türkiyə Ordusu 1974-cü ildə Kıbrıs Barış Hərəkatı ilə növbəti dəfə tarix yazdı.

“99 il öncə əldə edilən zəfərdən güc alan Türkiyə ordusu bu gün “Barış Pınarı” hərəkatı, “Zeytin dalı” hərəkatı, o cümlədən İraq və Suriyada sülhün və bərabərliyin qorunmasında iştirak etməklə bərabər, oradakı insanlarınçarəsizliyinə ümid olur. Bu uğurlu əməliyyatlar Liviyada, Əfqanıstanda da davam etdirilir. Dünyanın 14 ölkəsində Türkiyə əsgəri sülhün və sabitliyin qorunmasında iştirak edir. 99 il əvvəl 30 avqust zəfəri ilə tarix yazan qardaş ölkə bu gün dünyada sülhün və təhlükəsizliyin təmin olunmasına öz töhfəsini verir. Dünyanın ən güclü ordularından biri olan Türkiyə Ordusu yerindən və zamanından asılı olmayaraq üzərinə düşən vəzifələrin öhdəsindən layiqincə gəlir”.

Y.Karauz bildirdi ki, Azərbaycan dövləti də 44 günlük Vətən müharibəsi ilə dövlətini ,millətini müdafiə edərək, işğalçı dövlətin üzərinə şahin kimi şığıdı. 44 günlük Vətən müharibəsi ATƏT-in Minsk qrupunun uzun müddətdir ki gözlətdiyi həmçinin, Madrid prinsiplərinin yırtılaraq atılması ilə yekunlaşdı. Azərbaycan xalqı taleyini öz siyasi lideri İlham Əliyev ilə birlikdə müəyyən etdi.

“Bu münasibət ilə keçirilən Azərbaycanın İkinci Qarabağ Müharibəsindəki qələbəsinə həsr olunmuş Zəfər paradı türk dünyasında fərqlənən paradlardan biri oldu. Zəfər paradı 44 günlük Vətən müharibəsində Azərbaycan Ordusunun Böyük Qələbəsini bütün dünyaya təntənəli şəkildə nümayiş etdirdi. Dünya bir daha bu parad ilə taclandırılan 44 günlük mübarizə nəticəsində anladı ki, Azərbaycan bölgədə güclü bir dövlətdir. Necə ki, 99 il öncə Türkiyə düşmənlərinin başına “Dəmir yumruğu” endirərək, qalib gəldi, Azərbaycan da 44 günlük Vətən müharibəsin müddətində erməni işğalçılarını torpağından qovaraq, Azərbaycan xalqının əzmini, gücünü, onlara bir daha nümayiş etdirdi. İnşAllah bir neçə aydan sonra biz bu möhtəşəm qələbənin bir ilini təntənə ilə qeyd edəcəyik”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

