Rusiyada yeni tədris ilində dərslər əyani formada davam edəcək.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Baş nazirinin müavini Tatyana Qolikova bildirib. Onu sözlərinə görə, bu il Rusiyanın bütün regionlarında yeni tədris ilinə əyani formada başlamaq planlaşdırılır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.