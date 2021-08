Aparıcı Zaur Kamalın "Həmin Zaur" proqramının yayımı dayandırılıb.

Metbuat.az axşam.az-a istinadən xəbər verir ki, həftə içi beş gün ARB TV-də yayımlanan ekran işi yeni mövsümdə efirə getməyəcək.

Hazırda Zaur başqa bir layihə üzərində çalışır. O, yeni verilişinin çəkilişlərini Türkiyədə aparır.

