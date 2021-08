Peyk görüntüləri LENTƏ ALDI: Dünyaya XƏBƏRDARLIQ ETDİLƏR

Beynəlxalq Atom Enerjisi Agentliyi Şimali Koreyanın nüvə proqramını davam etdirdiyinə dair xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açıqlamaya görə, Şimali Koreyanın nüvə reaktorlarının və radiokimya mərkəzinin fəaliyyət göstərdiyinə dair ciddi sübutlar var. Hesabatda bildirilir ki, reaktorların soyutma sistemlərinin işləməsi Pxenyanın nüvə proqramını davam etdirdiyini deməyə əsas verir. Proses peyk görüntüləri vasitəsilə izlənilib.

Hesabatda bu vəziyyətin böyük narahatlıq doğurduğu bildirilib.

