"Zirə" yeni futbolçu ilə müqavilə imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda Coşqun Diniyevlə 2 illik müqavilə bağlayıb.

Qeyd edək ki, 25 yaşlı yarımmüdafiəçi daha əvvəl "İnter"("Keşlə") "Qarabağ" və "Sabah"da çıxış edib. Azərbaycan millisinin üzvü olan Diniyev yığmada 8 oyunda forma geyinib.

