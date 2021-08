Əfqanıstanın Pəncşir əyaləti yaxınlığında “Pəncşir vadisinin döyüşçüləri” adlı dəstə ilə “Taliban” arasında şiddətli toqquşma baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, toqquşma zamanı “Taliban” məğlub olub. Onlar 15-ə qədər itki veriblər. 50 yaralı var.

Qeyd edək ki, Pəncşir “Taliban”a tabe olmayan tək vilayətdir. Vilayətdəki döyüşçülərə tanınmış komandir Əhməd Şah Məsudun oğlu Əhməd Məsud başçılıq edir. Pəncşir SSRİ-yə qarşı mübarizə aparmasıyla da tanınıb.

Anar Türkeş /Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.