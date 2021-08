Qərbi Nil qızdırması haqqında XƏBƏRDARLIQ: Ağcaqanadlar və gənələr vasitəsi ilə yayılır

Rusiyada ağcaqanadlar vasistəsi ilə yayılan Qərbi Nil qızdırması təhlükəsi barədə xəbərdarlıq edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə açıqlama verən ornitoloq Maria Markina daha əvvəl Moskvada qarğaların, qurdların, cücələrin, bəzi yırtıcı quşların və toyuqların ölüm hallarının əhəmiyyətli dərəcədə artdığını bildirmişdi. Onun sözlərinə görə, "ekzotik" adına baxmayaraq, xəstəlik əsasən Amerika və Avrasiyada yayılır.

Mütəxəssis qeyd edib ki, insanlar quşlardan yoluxa bilməz. "Əgər belə bir quşu görsən və ona kömək etmək istəsən, yoluxmazsan. Təkamül baxımından bu infeksiya insanlar üçün nəzərdə tutulmamışdır. Moskvanın hər yerində ağcaqanadlarımız olduğu kimi, hamımızın quşlarla eyni simptomlara sahib olacağına dair çaxnaşmaya ehtiyac yoxdur. İnsanlar da, bəli, yoluxur, amma quşlar kimi qorxunc bir formada deyil. Ölüm nisbəti olduqca aşağıdır" deyib.

Baytar qeyd edib ki, yoluxmaya səbəb ağcaqanadlar və gənələrdir. Qeyd edək ki, Qərbi Nil qızdırması, insanda ümumi intoksikasiya əlamətləri ilə meydana gələn təbii yoluxucu xəstəlikdir. Ağır hallarda (1-5%) - mərkəzi sinir sisteminin zədələnməsi ilə (meningit, meningoensefalit, kəskin boş iflic) müşahidə edilir. Bu xəstəliyə yoluxma Rusiyada, əsasən ölkənin Avropa hissəsində, Cənub Federal Dairəsinin bölgələrində qeydə alınmışdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.