Klubda müştərini döyərək öldürən şəxs görün KİM İMİŞ - FOTO

Xəbər verdiyimiz kimi Bakının Xətai rayonunda qətl hadisəsi baş verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, "Berlin pub" klubunun mühafizəçisi Orxan Şahbazov iaşə obyektində müştəri olan 1981-ci il təvəllüdlü Mustafayev Vüqar İlham oğlunu döyərək qətlə yetirib. "Qafqazinfo"nun əldə etdiyi məlumata görə, Orxan Şahbazov uzun illər fitness-məşqçi kimi fəaliyyət göstərib.

O, sosial şəbəkələrdə kifayət qədər tanınır. O. Şahbazov bir sıra məşhur simaların özəl mühafizəçisi olub. Həmçinin Rusiyada yaşayan məşhur bloger Hüseyn Həsənovun Bakıya səfəri zamanı onun təhlükəsizliyinə cavabdeh olub.

Qətlə yetirilən Vüqar Mustafayev isə uzun müddət Ukraynanın Azərbaycandakı Səfirliyinin əməkdaşı işləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.