Hava limanında QƏRİBƏ GÖRÜNTÜ: Sərnişin çürümüş əti sərhəddən belə keçirdi - VİDEO

Amerikada hava limanında maraqlı bir hadisə yaşanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, sosial şəbəkələrdə yayılan görüntülərdə "Seattle" hava limanında baqajdan yuvarlanan bir neçə kiloqram çiy ət videoau internet istifadəçilərini təəccübləndirib.

Yayımlanan görüntülərdə çamadanların yanında yuvarlanan çiy toyuq tikələri görünür. Araşdırılma zamanı məlum olub ki, sərnişinlərdən biri yeməklərin daşınması üçün xüsusi qaydalara (konteynerin möhürlənməsi və soyudulması ) məhəl qoymamaq qərarına gəlib. Nəticədə, çürük qoxu verən ət yığını konteynerdən düşdü və digər şeylərlə birlikdə lent boyunca yuvarlanıb. Həmin görüntüləri təqdim edirik:

