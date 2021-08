Türkiyə prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Zəfər bayramı münasibətilə Prezident sarayında təbrikləri qəbul etdiyi salondakı foto müzakirə mövzusuna çevrilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zala “qaçqın uşaq” temalı tablonun yerləşdirilməsi diqqət çəkib. Məlumata görə, bu tablo 2016-cı iləd İstanbulda keçirilən Dünya Humanitar zirvəsi üçün xüsusi çəkilib.

Anar Türkeş / Metbuat.az

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.