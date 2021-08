FİFA son 10 ilin (2011-20) transfer hesabatını açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycan klubları 10 ildə 582 beynəlxalq transfer gerçəkləşdirib və bu oyunçu keçidlərinə 12,9 milyon dollar xərcləyib.

Ümumi transfer sayı isə 840-a bərabər olub. Bunlara isə ümumilikdə 13,7 milyon dollar xərclənib. Siyahıya İngiltərə başçılıq edir. Futbolun yaradıcıları 6470 beynəlxalq transferə 12 milyard 417,6 milyon xərcləyib.

