Azərbaycanda büdcədən maliyyələşən qurumların sayı artırıldı

Azərbaycanda büdcədən maliyyələşən qurumların sayı artırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Baş nazir Əli Əsədovun imzaladığı qərarla "Azərbaycan Respublikasının büdcə xərclərinin inzibati təsnifatı”na edilən dəyişiklikdə bu əksini tapıb.

Qərara əsasən, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət Sirrinin Mühafizəsi üzrə İdarələrarası Komissiyanın Katibliyi və Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının İşçi Qrupu da büdcədən maliyyələşən qurumlar siyahısına daxil edilib.

