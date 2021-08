Milli Məclisin səhiyyə komitəsinin sədr müavini Rəşad Mahmudov ev şəraitində koronavirusun müalicəsinə dair tövsiyələrlə çıxış edib.

Metbuat.az həmin çıxışı təqdim edir:



You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.