Bakının Müşfiqabad qəsəbəsinin girişində ağır qəza baş verib.

Metbuat.az axar.az-a istinadən xəbər verir ki, “Qazel” markalı avtomobilin sürücüsü idarəetməni itirib və yol kənarındakı bir neçə avtomobilə çırpılıb.

Qəza nəticəsində “Qazel” aşıb, xəsarət alanlar var.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.