Bakı və Ankara terrorçulara qarşı hərbi planlara qərar verib: "Sentyabrın ilk həftəsində..." - Siyasi ŞƏRH

Xəbər verdiyimiz kimi, müdafiə naziri Zakir Həsənov orduya Rusiya sülhməramlılarının müvəqqəti yerləşdiyi Azərbaycan ərazilərində təxribatlara dərhal cavab verilməsi barədə əmr verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, tanınmış siyasi şərhçi Asif Nərimanlı bildirib ki, müdafiə naziri bundan öncə də eyni səpkili əmrlər vermişdi. Lakin bu dəfə diqqətçəkən iki məqam var:

"Birincisi, Zakir Həsənov Türkiyədə həmkarı Hulusi Akarla görüşdü və Qarabağdakı vəziyyəti müzakirə etdi. İstisna deyil ki, rəsmi Bakı və Ankara erməni terrorçulara qarşı atılacaq mümkün addımlara və hərbi planlara qərar verib;

İkincisi, əmr sentyabrın 2-dən - erməni separatçı-terrorçuların qondarma “müstəqillik günü” keçirəcəyi tarixdən öncə verilib. Bakı ordunu mümkün siyasi və hərbi təxribatlara hazır vəziyyətə gətirir; Sentyabrın ilk həftəsində erməni təxribatının genişlənəcəyi də istisna deyil".

