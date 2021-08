Azərbaycan Milli Paralimpiya Komandasının üzgüçülük idman növü üzrə təmsilçisi Raman Saleh final mərhələsinə vəsiqə qazanıb.

Metbuat.az Milli Paralimpiya Komitəsinə istinadən xəbər verir ki, Raman (100 metr - sərbəst) kateqoriyasında 53.89 saniyə nəticə ilə yarışı bitirib.

Qeyd edək ki, Raman Saleh daha əvvəl 100 metr məsafəyə üzgüçülük yarışlarında Paralimpiya çempionu adını qazanıb.

