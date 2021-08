Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat Nazirliyinin Regional bölməsinin rəisi dünyasını dəyişib.

Metbuat.az Qaynarinfo-ya istinadən xəbər verir ki, nazirliyin Yuxarı Qarabağ regional bölməsinin rəisi Aslan Aslanov ürək tutmasından vəfat edib.

Yaxınlarının verdiyi məlumata görə, mərhum bir ay əvvəl ürəyindən açıq əməliyyat keçirmişdi.

Allah Rəhmət eləsin!

