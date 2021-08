Türkiyənin tanınmış aktyoru Fərhan Şensoy 70 yaşında həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə yerli mənbələr məlumat yayıb. Aktyorun qızı da atasının ölümü ilə bağlı mesaj yayımlayıb.

Qeyd edək ki, aktyor bir neçə həftə xəstəxanaya yerləşdirilmişdi.

