Türkiyənin Qarabağ planı İranı NARAHAT EDİR: Tehran öz şərtlərini irəli sürüb

"Ərdoğanın sülh çağırışında yeni olan heçnə yoxdu. 44 günlük müharibənin bitdiyi gündən etibarən Türkiyə prezidenti Ermənistanın hər iki ölkənin ərazi bütövlüyünü tanıyacağı təqdirdə və işğalçı niyyətinə son qoyacağı halda əməkdaşlığa hazır olduqlarını və bu əməkdaşlığın daha geniş altılıq formatında icra olunaraq bütövlükdə bölgə üçün əlverişli geosiyasi mühit yaradacağını dəfələrlə bildirmişdi".

Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı politoluq Züriyyə Qarayeva edib. Onun sözlərinə görə, bu gün bölgəyə Avropa İttifaqının da uğurlu addımlarla daxil olması faktoru həm Gürcüstanı, həm də Ermənistanı platformaya qoşulmağa vadar edir.

"Bəhs etdiyimiz platformada Rusiyanın yer almasına baxmayaraq, müvafiq bölgədə münaqişələrin aradan qalxması və sülhün bərqərar olmasında bütövlükdə Qərb maraqlıdır. Çünki, İrəvanın üzünü tamamilə qərbə tutmaqdan çəkindirən, iki masada əyləşmə siyasətinə vadar edən bu ölkənin iqtisadi çöküşü ucbatından Rusiyanın vassalına çevrilməsidir. Altılıq platformanın hədəfləri icra olunarsa, Ermənistan blokada vəziyyətindən çıxar, ticarət dövriyyəsi artar, iqtisadiyyatı dirçələr və nəticə etibarı ilə Rusiyadan aslılığını aradan qaldırar. Beləcə Avropa İttifaqı regionda təsir rıçağı sadəcə Ermənistan olan Rusiyanın mövqeyini tamamilə itirməsi nəticəsində öz maraqlarını daha rahat təmin etmiş olar. Rəsmi Tiflis üçün də Avropa İttifaqının bölgəyə daxil olması optimaldır. Çünki, altılıq platformada Rusiyanın yer alması və digər dövlətlərə nəzərən Gürcüstanın tək qalması onun platformada iştirakını əngəlləyirdi".

Politoloq qeyd etdi ki, bölgədə sülhün deyil, əbədi münaqişə ocaqlarının var olmasından yana olan Rusiya, məruz qaldığı sanksiyalar və pandemiya nəticəsində zəifləyən iqtisadiyyatı timsalında, üstəlik Ermənistanı öz orbitində saxlamaq məqsədilə birbaşa quru yol əlaqəsinin yaranması üçün altılıq platformaya qatılmaq məcburiyyətindədir. Züriyyə Qarayeva deyir ki, təbii ki, burada Türkiyənin diktəedici aktyor olması amili də göz ardı edilməməlidir. Bəs İranın mövqeyi necədir?

"İrana gəldikdə isə, İslam Respublikası bu platformada ABŞ-ın aparıcı rol almamasından məmnun olsa da, Türkiyənin bölgədə aparıcı aktora çevrilməsi, Azərbaycanın qərb sərhədlərinin bütövlüyünü təmin etdikdən sonra cənub sərhədləriylə bağlı düşünə bilməsi ehtimalı əlbəttə ki rəsmi Tehranı narahat edir. Elə ona görə də, İran Türkiyənin təklifindən ay yarım sonra “1 + 3” formatının ideyasını ortaya atdı. Qısası, Paşinyan hakimiyyəti Ermənistanı Rusiyadan uzaqlaşdırıb, Türkiyə üzərindən Qərbə yaxınlaşdırmaq baxımdan, olduqca real şans qazanmış kimi görünür. Bu şansdan yararlanmaq üçün isə rəsmi İrəvanın Rusiyadan gələcək təzyiqləri dəf etməyə hazır olması vacibdir. Ermənistanın şansını düzgün istifadə edəcəyi təqdirdə isə, dəyişikliklər Qafqazda çox yaxında yeni geosiyasi arxitekturadan xəbər verir".

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

