ABŞ-ın Kaliforniya ştatında davam edən meşə yanğınları yaşayış məntəqələrini külə çevirib. Hazırda alov Saut-Leyk-Taho şəhəri istiqamətində irəliləyir.

Metbuat.az xəbər verir ki, alov indiyə qədər yüzlərlə evi sıradan çıxarıb. Minlərlə insan evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıb. Alovun qarşısını almaq üçün çox sayda yanğınsöndürən cəlb edilib. İsti və küləkli hava onların işinə çətinlik törədir.

