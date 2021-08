Xəbər verdiyimiz kimi, ötən gün Şuşada Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Vaqif Poeziya Günlərinin rəsmi açılışında iştirak edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, açılış mərasimində əvvəlcə iştirakçılara videoçarx təqdim olunub. Həmin görüntülərdə ulu öndər Heydər Əliyevin Şuşaya getməklə bağlı arzusunu dinləyən birinci xanım Mehriban Əliyeva kövrəlib.

Qafqazinfo

