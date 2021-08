"Instagram"da yeni qadağa

"Instagram" istifadəçilərinə yeni bir qadağa ilə gündəmə gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bundan sonra istifadəçilər doğum tarixlərini göstərmələri ilə bağlı mesajlar alacaqlar. Sosial şəbəkənin sahibi olan "Facebook" açıqlamasında bu addımın məlumatların düzgünlüyünü yoxlamaq məqsədli olduğunu bildirib:

"Bildirişi bir neçə dəfə göndərəcəyik. Müəyyən bir vaxtda doğum gününüzü qeyd etməlisiniz", - "Facebook" bildirib.



"Instagram"ın nümayəndələri bildirib ki, bu tələb həm də uşaqlar üçün təhlükəsizlik funksiyalarını yaratmağa imkan verəcək.

Qeyd edək ki, hazırda "Instagram"da 16 yaşdan kiçik olan istifadəçilərin yeni hesabları avtomatik olaraq bağlanır.

