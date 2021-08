ABŞ-ın Əfqanıstandan tamamilə çəkilməsindən sonra “Taliban” sözçüsü Zabihullah Mücahid açıqlama verib

Metbuat.az xəbər verir ki, o, bütün Əfqanıstanı təbrik edib. “Bu zəfər hamımıza aiddir” deyən sözçü, ABŞ və dünya ölkələri ilə yaxşı münasibətlər qurmaq istədiklərini ifadə edib.

Qeyd edək ki, ABŞ hərbçilərinin Kabildən ayrılmasını sonra “Taliban” hava limanında atəş açaraq bayram kimi edib.



