Şəhid polkovnik-leytenant Elzamin Təhməzovun adına olan bulaq kompleksinin açılışı olub

Bərdə rayonunda şəhid polkovnik-leytenant Elzamin Kamal oğlu Təhməzovun adına olan bulaq kompleksinin açılışı olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, 30 avqust tarixində Bərdə rayonunun Uğurbəyli kəndindən olan şəhid Elzamin Kamal oğlu Təhməzovun adına olan abidə bulaq kompleksinin açılışı olub. r. Şəhidimizin ailəsi ziyarət olunub, abidə bulaq kompleksinin üzərinə tər gül dəstələri qoyularaq şəhidimiz yad edilib.

Tədbirdə Bərdə rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini, YAP Bərdə rayon təşkilatının sədri Fəqət Şadlinskaya, RİHB aparatının Vətən müharibəsi iştirakçıları və şəhid ailələri ilə işin təşkili şöbəsinin müdiri Samir Səfərov və böyük məsləhətçisi Ziya İsmayılzadə, millət vəkili Fatma Yıldırımın köməkçisi Fuad Ağayev, “Vətən Müharibəsi Veteranları” İctimai Birliyinin Bərdə rayon şöbəsinin sədri İsmayıl Rüstəmov, QMƏVŞA İcitmai Birliyinin rayon filialının sədri Etibar Hüseynova, şəhidin qulluq etdiyi N saylı hərbi hissənin nümayəndələri, döyüş yoldaşları, şəhid ailələri və kənd ictimaiyyəti iştirak etmişlər. Tədbir iştirakçıları Ali Baş Komandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə müzəffər Azərbaycan Ordusunun əsgər və zabitlərinin şücaətindən, qanları ilə tarix yazan qəhrəmanlıqlarından söz açıblar.

Şəhidimizin ailəsi onlara göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə minnətdarlıqlarını bildirmişlər.

Uca Allahdan bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.