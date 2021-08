Tanınmış şair, jurnalist Əhməd Oğuz 59 yaşında vəfat edib.

Metbuat.az APA-ya istinadla xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin mətbuat katibi Xəyal Rza məlumat verib.

O bildirib ki, şair bu gün səhər saatlarında vəfat edib.

Qeyd edək ki, Ə.Oğuz uzun müddətdir ki, onkoloji xəstəlikdən müalicə olunurdu.

Allah rəhmət eləsin.

