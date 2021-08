"Mollalar bara girdi": Çılpaq qızların qarşısında... - Gənclər başverənlərə İNANMADI / VİDEO

İstanbulda özlərini “Təbliğatçılar” adlandıran və dini libasda olan şəxslər maraqlı addımları ilə diqqət çəkirlər.

Metbuat.az xəbər verir ki, onlar spirtli içkilərin olduğu məkanlara gedərək, insanlara pis əməllərdən çəkinmək üçün tövsiyyələr verirlər. Bu dəfə isə onlar bara gediblər. Gənclərə və bar sahibinə nəsihətlər ediblər. Onların bu addmı gənclər arasında böyük maraqla qarşılanıb. Bardan açıq-saçıq geyimdə qızların olması diqqət çəkib.

“Təbliğatçılar”ın bu addımı “mollalar bara getdi” başlığı ilə təqdim olunub.

